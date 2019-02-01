PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.01 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gnüne yüzde 0.01 düüşle 104 bin 61 puanda başladı. Endeks Perşembe günüü 104 bin 74 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.14 düşüşle 137 bin 895 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.30 ve yüzde 18.39 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2187 lirayı gördükten sonra 5.21– 5.22 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 5.9734 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7711 lirayı ve en yüksek 6.8415 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Fed sonrası iyimser hava devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Fed’in U-dönüşü sonrasında dünya piyasalarındaki iyimser hava devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Fed’in faiz artırım döngüsünü bitirmesi ve ekonomideki aşağı yönlü riskler karşısında bilanço büyüklüğü ve dağılımı dahil tüm araçları kullanabileceğini açıklaması üzerine hisse senedi ve tahvil piyasaları yüzde 1.0 civarı kazançla günü kapattı.

“Güvercin Fed açıklaması sonrası Türkiye piyasaları karışık sinyaller veriyor. Türk lirası, DİBS ve euro-tahvil piyasalarında Fed sonrası güçlü bir yükselişle günü kapattı. Ocak ayında yüzde 15 yükselen hisse senedi piyasası ise iyi haberi kar satışı için kullandı.“