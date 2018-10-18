PİYASALAR – BİST100 güne 98 bin 987 puandan başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, dünkü kapanışa göre bir değişim göstermeyerek 98 bin 987 puandan açıldı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.36 düşüşle 120 bin 428 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.17 artışla yüzde 17.93 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.15 düşüşle yüzde 26.52 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.5762 lira ve en yüksek 5.6335 lirayı gördükten sonra 5.61 - 5.62 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4144 lira ve en yüksek 6.4824 lirayı gördükten sonra 6.45 - 6.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3098 lira ve en yüksek 7.3829 lirayı gördükten sonra 7.35 - 7.36 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “FED tutanakları sonrası kar satışları…” başlıklı günlük piyasa bülteninde piyasalardaki iyimser havanın Fed tutanaklarıyla bozulduğuna işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“FOMC üyelerinin çoğunluğunun ‘politika faizlerinin uzun vadeli denge faizin (yüzde 3.0) üzerine çıkartılmasını’ savunması üzerine dolar yükselirken uzun vadeli faizler son yedi yılın en yüksek seviyelerini test ediyor.

Türkiye piyasaları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve başarılı euro-tahvil ihracı desteğini arkasına alan Borsa İstanbul bankaların önderliğinde yüzde 0.5 yükseldi.

THY ve Erdemir hisselerindeki sert satış olmasa borsadaki yükseliş yüzde 1.0’i aşacaktı.

Dünya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul’daki yükselişin kar satışlarıyla da olsa devam etmesini bekliyoruz.