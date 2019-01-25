PİYASALAR- BİST100 gün sonu işlemlerinde açılış puanının hafif altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Güne yüzde 0.34 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününde en düşük 101 bin 200 puanı ve en yüksek 102 bin 320 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.03 düşüşle 101 bin 742 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.34 düşüşle 134 bin 137 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.15 düşüşle yüze 15.44’e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 18.19’a çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2599 lirayı ve en yüksek 5.2927 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9553 lirayı ve en yüksek 6.01 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 8805 lirayı ve en yüksek 6. 9405 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında hareket ediyor.