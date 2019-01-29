PİYASALAR - BİST100 gün ortasında yüzde 0.44 artıda, dolar 5.34 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () – Güne yüzde 0.07 artışla 101 bin 359 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 77 puanı ve en yüksek 101 bin 760 puanı gördükten sonra günlük yüzde 0.44 artışla 101 bin 736 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.88 artışla 133 bin 13 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 artışla yüzde 15.38’e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.93 artışla yüzde 18.36’ya yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3226 lirayı ve en yüksek 5.36 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0865 lirayı ve en yüksek 6.1325 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.14 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0059 lirayı ve en yüksek 7.0481 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Yükseklere kar yağdı” başlıklı günlük piyasa bülteninde şü değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100 Endeksi geçen hafta yüzde 3.4 yükselirken son 16 günde yüzde 16.5 (dolar bazında yüzde 20) yükselmiş ve haftayı 101 bin 801 seviyesinden kapatmıştı. Dün de güne güçlü başlamış ve 102 bin 808 puana kadar yükselmiştir.

“Banka Endeksindeki kayıp yüzde 1.7 olurken sanayi endeksindeki kayıp endekse paralel yüzde 0.5 oldu.

“Dün sadece borsada değil, lirada da kâr satışları görüldü. Sabahtan itibaren dolar karşısında lira yüzde 1.2 değer kaybederken, en yakın değer kaybı yüzde 0.8 ile Peru Sol'unda gerçekleşti. “Gelişmekte olan ülkelerin paralarının ortalamada sadece yüzde 0.1 değer kaybettiğini dikkate alırsak ciddi bir kâr realizasyonu gördük diyebiliriz. Bu yönde yabancı önerileri de duyuldu. Örneğin Nomura, 31 Mart seçimleri öncesinde Merkez Bankasından enflsyon tahmininde aşağı yönlü bir değişiklik gelebileceğini (yarın TCMB enflasyon raporunu açıklayacak) öne sürerek dolar alım önerdi.

“Bugün dünyanın en kıymetli şirketi Apple 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. (Yarın Facebook sonraki gün Amazon açıklayacak.) Fed’in toplantısı da bugün başlayacak. Karar yarın akşam açıklanacak. Bugünün en ilginç noktası İngiltere olacak. İlk oylamada reddedilen Brexit anlaşması sonrasında bugün mecliste May'in Brexit ile ilgili B planı görüşülecek. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Oylamada evetler fazla çıkarsa piyasaların hoşuna gider.”