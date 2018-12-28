PİYASALAR – BİST100 gün ortasında 91 bin 495 puanda, dolar 5.26 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 artışla 91 bin 174 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında, en yüksek 91 bin 495 puanı ve en düşük 91 bin 86 puanı gördükten sonra, yüzde 0.43 artışla 91 bin 365 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.49 artışla 118 bin 155 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.72 düşüşle yüzde 16.499 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.55 düşüşle yüzde 19.66 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2545 lirayı ve en yüksek 5.3015 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.0263 lirayı ve en yüksek 6.0816 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6574 lirayı ve en yüksek 6.7207 lirayı gördükten sonra 6.66 – 6.67 lira aralığında hareket ediyor.