PİYASALAR – BİST100 enflasyon verisi sonrası artışa geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.55 düşüşle 88 bin 375 puanda başladıktan sonra, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından pozitife dönerek, yüzde 0.13 artışla 88 bin 980 puana kadar çıktı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.62 artışla 113 bin 900 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 19.87 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3912 lirayı ve en yüksek 5.7220 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7904 lirayı ve en yüksek 6.3513 lirayı gördükten sonra 6.81 – 6.82 lira aralığında hareket ediyor.

