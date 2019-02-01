PİYASALAR - BİST100 düşüşle başladığı güne artışla devam ediyor, dövizler hafif çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Güne yüzde 0.01 düşüşle 104 bin 61 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 522 puanı ve en yüksek 104 bin 372 puanı gördükten sonra, yüzde 0.26 artışla 104 bin 349 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.22 düşüşle 137 bin 781 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.30 ve yüzde 18.39 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2226 lirayı gördükten sonra 5.19 – 5.20 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 5.9789 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7711 lirayı ve en yüksek 6.8491 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Gelişmekte olanın güzelliği” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100 endeksi, 19 günde 17 gün artış yaşayarak Ocak ayının son gününe başlarken Fed’in verdiği gazla 105 bin seviyesini de geçti. Ancak önceki gün başlayan kâr satışları nedeniyle eksiye döndü. Yine de aylık bazda baktığımızda 2019 yılının ilk ayında BIST 100 yüzde 14 değer kazandı. Bankalar yüzde 17.3 ile öne çıkarken sanayi endeksi yüzde 13.8, hizmet endeksi yüzde 8.7 yükseldi.

“Noel tatiline kadar kan kusan ABD ve Almanya borsaları sonrasında başladıkları ralliyi Ocak ayında da sürdürdü. Sadece Ocak olarak baktığımızda ABD’de S&P 500 yüzde 7.9 yükseldiği için MSCI World yüzde 7.7 yükselirken MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksi +1 farkla yüzde 8.7 yükseldi. Türkiye’nin içinde ama Rusya’nın ağırlığının fazla olduğu MSCI Gelişmekte olan Avrupa Ülke Piyasaları Endeksi yüzde 11.5 ile öne çıktı."