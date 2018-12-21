PİYASALAR – BİST100 dünkü kapanış düzeyinde kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 916 puanı ve en yüksek 92 bin 222 puanı gördükten sonra, haftayı 91 bin 862 puan ile Perşembe günkü düzeyine yakın kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.39 artışla 117 bin 955 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 16.74 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.16 artışla yüzde 20.87 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2457 lirayı ve en yüksek 5.3215 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0207 lirayı ve en yüksek 6.0836 lirayı görükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6507 lirayı ve en yüksek 6.75 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.