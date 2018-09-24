PİYASALAR – BİST100 99 bin puanı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Eylül () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanış saatine yaklaşırken yüzde 1.38 artışla 99 bin 257 puana yükseldi. Endeks geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.94 artışla 97 bin 988 puandan tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi de haftanın ilk işlem gününde yüzde 5.44 artışla 110 bin 682 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.32 düşüşle yüzde 18.69 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.1528 ve en yüksek 6.3325 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2656 ve en yüksek 7.4734 lirayı gördükten sonra 7.27 – 7.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0981 lira ve en yüksek 8.3149 lirayı gördükten sonra 8.10 – 8.11 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.33 düşüşle 93.90 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.43 artışla 1.1798 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “ABD – Çin gümrük savaşı risk iştahını bozar mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Merkez Bankası’nın şok faiz artışı ve güçlü Yeni Ekonomi Programı sonrasında Borsa İstanbul dünyadan olumlu ayrışmayı sürdürdüğü ancak aynı iyimserliğin henüz döviz ve tahvil piyasalarınca paylaşılmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Şirketlerin döviz talebi ile liradeğer kaybederken ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişe paralel Türkiye tahvillerinde de değer kaybı görülüyor.

“200 milyar dolarlık Çin ithalatına ilave gümrük vergisi getiren ABD yaptırımının devreye girmesi ile haftaya tedirgin başlıyoruz. ABD - Çin arasındaki müzakerelerin sona ermesi ve Çin’in 60 milyar dolarlık ABD ithalatına ek vergi koyarak misilleme yapacağını açıklaması üzerine Asya piyasaları satıcılı bir seyir izliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına rağmen borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketin sürmesini bekliyoruz.

“OTV düzenlemesi sonrası otomobil talebinde önemli bir artış beklemiyoruz.

“Rahip Brunson’un 12 Ekim’de serbest bırakılma ihtimalinin arttığı yönünde Wall Street’te çıkan haber de kısa vadede piyasaları olumlu etkileyebilir.”