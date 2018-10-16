PİYASALAR – BİST100 98 bin puanda, dolar 5.78 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.06 düşüşle 98 bin 573 puandan başladıktan sonra, güne hafif artışla 98 bin 749 puandan devam ediyor.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.7731 lira ve en yüksek 5.8076 lirayı gördükten sonra 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6814 lira ve en yüksek 6.7322 lirayı gördükten sonra 6.70 - 6.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5956 lira ve en yüksek 7.6599 lirayı gördükten sonra 7.63 - 7.64 lira aralığında hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.59 artışla 117 bin 849 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.86 düşüşle yüzde 18.43 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.75 düşüşle yüzde 26.60 düzeyine geriledi.

Alnus Yatırım’ın “Para Girişi Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Enflasyonla en etkili mücadele rahip Brunson’un serbest kalması oldu. Dolar kuru lira karşısında oldukça değer kaybı yaşayarak reel sektöre ve bankalara nefes aldırdı.

“Son beş gündür Türkiye’ye ciddi yabancı sermaye girişi yaşanırken gelen dolarlar bozdurulup tahville beraber banka ve diğer endeks hisseleri alınmakta.

“Borsa açısından bakarsak yabancı kurumlardan borsaya gelen alım miktarı Cuma günü 200 milyon lira iken dün de 300 milyon lira oldu. Dolar/Lira 5.75’e kadar geriledi.

“Global piyasalarda ise geçen hafta gelen satışların biraz soluklandığını görüyoruz. Dün Avrupa piyasalarında sadece Fransa negatif kapanış gerçekleştirirken bugün Asya piyasaları, ABD futurelarıyla birlikte yükseliyor. Şurası bir gerçek ki ABD’de S&P500 Endeksi üç gündür 200 günlük ortalamasının hemen altında!

“Ancak bu bir krizin işareti değil. Bilakis ciddi bir yükseliş gelebilir. Çünkü son 20 yılda bu şekilde 200 günlük ortalamanın altına indiğinde sadece 2001 ve 2008 krizlerinde düşüş sürmüş. Diğerlerinde hep bir önceki zirveyi geçen hareketler gelmiş. O yüzden Kasım ara seçimleri ile yükselişin gelmesi beklenebilir.”