PİYASALAR – BİST100 98 bin puanda, dolar 5.53 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, 99 bin 173 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.1’lik düşüşle 98 bin 888 puanda devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.79 düşüşle 119 bin 907 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.71 düşüşle yüzde 17.93 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.28 düşüşle yüzde 25.80 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.5195 lira ve en yüksek 5.6335 lirayı gördükten sonra 5.53 - 5.54 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3558 lira ve en yüksek 6.4824 lirayı gördükten sonra 6.38 - 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2519 lira ve en yüksek 7.3829 lirayı gördükten sonra 7.26 - 7.27 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler AB Liderler Zirvesinde…” şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Yeni Krediler Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 1.380 trilyon Yuan seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Tahsil Edilmeyen Kredi Büyümesi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 13.2 arttı.

“İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.4 arttı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında beklentilere paralel aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2.1 arttı.

“ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Eylül ayında yüzde 0.6 azalış ile 1.241 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Eylül ayında yüzde 5.3 azalış ile 1.201 milyon gerçekleşti.

“Fed’in 25-26 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, güçlü ekonomik büyüme, işgücü piyasasında şartlarında yaşanan iyileşme ve enflasyonun Fed’in hedefine yakınsayacağına yönelik artan beklentilere değinilirken, kademli faiz artırımı yaklaşımına devam edebileceği öngörülüyor. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri raporuna göre, Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalarak 114.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlgili dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.4 azalarak 62.3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.4 azalarak 50.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Küresel piyasalarda dün, dolarda değer kazanımları yaşandığı görülürken Yurtiçinde liranın dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği ve kurun fiyatlamalarda 5.5278-5.7156 aralığında hareket ettiği ve günü 5.5863 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.53 yükselişle 98.991 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.15 düşüş ile yüzde 26.52 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.08 düşüş ile yüzde 17.90 düzeyinde günü tamamladı.

“5 yıllık ülke CDS risk primi 384.96 seviyeleri civarında olduğu görülüyor”.