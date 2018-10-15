PİYASALAR – BIST100 98 bin puana yüksedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ekim () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artarak 97 bin 346 puandan başladıktan sonra, hızını artırdı ve öğle saatlerinde yüzde 1.81 artışla 98 bin 405 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 4.56 artışla 116 bin 679 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.14 düşüşle yüzde 18.27 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.75 düşüşle yüzde 26.60 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.7835 lira ve en yüksek 5.9075 lirayı gördükten sonra 5.79- 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7118 lira ve en yüksek 6.8381 lirayı gördükten sonra 6.72 - 6.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6275 lira ve en yüksek 7.7512 lirayı gördükten sonra 7.63 - 7.64 lira aralığında hareket ediyor.

