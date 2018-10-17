PİYASALAR – BİST100 98 bin puana döndü, dolar 5.69 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim () – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrasında, güne yüzde 0.77 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) hız keserek, yüzde 0.53 artışla 98 bin 992 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.92 artışla 119 bin 64 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.97 düşüşle yüzde 17.92 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.15 düşüşle yüzde 26.52 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6656 lira ve en yüksek 5.7176 lirayı gördükten sonra 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5956 lirayı gördükten sonra 6.58 - 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4692 lira ve en yüksek 7.5131 lirayı gördükten sonra 7.48 - 7.49 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar İngiltere ve Euro Bölgesi Enflasyon Rakamları İle FOMC Toplantı Tutanaklarına Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Haziran-Ağustos arası üç aylık dönemde İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine paralel yüzde 4.0 oldu.

Birleşik Krallık’ta açıklanan Haziran-Ağustos dönemini kapsayan İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi piyasa beklentisi üzerinde yüzde 3.1 olurken aynı dönemde ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi yüzde 2.7 oldu.

“Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında -24.7 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında -19.4 düzeyine geriledi.

“ABD’de açıklanan Kapasite kullanım oranı verisi Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0.3 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Eylül ayında beklentilere paralel yüzde 0.2 arttı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı.

“TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2.4 milyar doları azalarak 219.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.6 milyar dolar azalarak 17 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. “