PİYASALAR – BIST100 97 bin puanda, dolar 5.84 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ekim () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artarak 97 bin 346 puandan başladıktan sonra, hızını artırdı ve öğle saatlerinde98 bin 29 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.14 artışla 97 bin 760 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.01 artışla 114 bin 950 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.47 düşüşle yüzde 18.59 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.74 düşüşle yüzde 26.80 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.8189 lira ve en yüksek 5.9075 lirayı gördükten sonra 5.84- 5.5 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7341 lira ve en yüksek 6.8381 lirayı gördükten sonra 6.76 - 6.77 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6382 lira ve en yüksek 7.7512 lirayı gördükten sonra 7.68 - 7.69 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya Önemli Veri Akışı İle Başlıyoruz…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlednrimeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Eylül ayı Dış Ticaret verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat piyasa beklentisi üzerinde yüzde 14.5 ve ithalat beklentilerin altında yüzde 14.3 arttı. Eylül ayında Çin’in dış ticaret fazlası 31.69 milyar dolar olarak açıklandı.

“Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında piyasa beklentisine paralel aylık yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 arttı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda yüzde 0.9 arttı.

“ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi ve 99 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.”