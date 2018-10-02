PİYASALAR – BİST100 97 bin puana geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.11 düşüşle 98 bin 427 puandan başladıktan sonra yüzde 0.74 düşüşle 97 bin 825 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.91 düşüşle 110 bin 410 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.56 düşüşle yüzde 18.32 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.0588 lira ve en düşük 5.9334 lirayı gören dolar, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

- en yüksek 6.9810 lira ve en düşük 6.8689 lirayı gören euro, 6.97 - 6.98 lira aralığında,

- en yüksek 7.8610 lira ve en düşük 7.7350 lirayı gören sterlin, 7.84 - 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.41 artışla 95.69 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.55 düşüşle 1.1515 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Bankalar Mükemmel Ama Fitch'e Beğendiremedik” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylül ayında muhteşem performans sergileyen Türk Lirası Ekim'e de fırtına gibi girerek yüzde 2.0 ye yakın değer kazandı. Borsa da güne hızlı başlayarak 100 bin 647'ye kadar yükseldi. Yine yükselişte bankaların payı vardı.

“Bankacılık sektörünün Temmuz ayı kârı 4.5 milyar lira ile tarihinin en iyi seviyesinde gelmişti. Dün açıklanan Ağustos kârı da en iyi Ağustos kârı olarak 4.5 milyar lira olarak geldi. Detaya baktığımızda; aylık bazda kredilerden alınan faiz gelirleri yüzde 23 artarken mevduatlara verilen faizler yüzde 12 arttı.

“Karşılık giderleri artmasına rağmen takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3.0'den yüzde 2.86'ya geriledi. Sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17.3'e yükseldi. “Yani bankaların durumu gayet iyi. Bilindiği gibi Ağustos ayı bu yıl ikinci kur dalgasının yaşandığı aydı. Rakamlar bu süreçten güçlenerek çıkıldığını gösteriyor.

“Eylül sonunda kamu bankalarının sermaye yeterliliklerinin daha da arttığı dikkate alınırsa Bankalara sermaye ilavesine bile gerek kalmayacak gibi.