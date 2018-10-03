PİYASALAR – BİST100 97 bin puana çekildi, dolar 6,06 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim () – Güne yüzde 0.04 artışla 989 bin 204 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), enflasyon verisi sonrasında yüzde 0.56 düşüşle 97 bin 611 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.89 düşüşle 109 bin 680 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.45 artışla yüzde 18.30 düzeyine yükseldi.

TÜİK’in enflasyon verisi sonrasında;

- dolar, 6.0918 liraya kadar yükseldikten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

- euro, 7.0597 liraya kadar yükseldikten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında,

- sterlin de 7.9392 liraya kadar yükseldikten sonra 7.90 – 7.91 lira aralığında işlem görüyor.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.30 artışla 1.1583 düzeyine yükseldi, dolar endeksi de yüzde 0.17 düşüşle 95.33 düzeyine çekildi.

İş Yatırım’ın “Enflasyonun engellenebilir yükselişi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında satış dalgasının devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güçlü dolar, ABD faizlerindeki artış ve yükselen petrol fiyatları enerji ithalatı yüksek ve cari dengesi bozuk ülkeleri vurmaya başladı.

“Yüksek faiz kalkanına ve görece güçlü Yeni Ekonomi Programına rağmen Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından payını alıyor.

“ABD ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. İtalya’nın bütçe açığını kademeli olarak yüzde 2.0’ye çekmeyi kabul etmesi Avrupa varlıklarını ve dolayısıyla Türkiye’yi olumlu etkileyebilecek tek gelişme.

“Eylül ayı enflasyonu (Beklenti TUFE yüzde 3.5, ÜFE yüzde 6.0 ) yurtiçinde günün en önemli verisi.

“Üretici fiyatlarında devam eden yükseliş yıllık TÜFE enflasyonunun Ekim ve Kasım aylarında da artarak yüzde 22-23 bandına çıkabileceğini gösteriyor.

“Ekonomideki yavaşlama, sıkı para politikası ve Türk lirasındaki değer kazancına paralel önümüzdeki aylarda tedricen gerileme göreceğiz.