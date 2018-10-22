PİYASALAR – BİST100 96 bin puana çekildi, dolar 5.65 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – Haftaya yüzde 0.79 artışla 97 bin 215 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında hız keserek yüzde 0.2 artışla 96 bin 650 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.80 artışla 116 bin 634 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.37 artışla yüzde 18.81 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise bir değişim göstermeyerek yüzde 25.80 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6222 lira ve en yüksek 5.6582 lirayı gördükten sonra 5.65 - 5.66 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4927 lira ve en yüksek 6.5284 lirayı gördükten sonra 6.51 - 6.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3578 lira ve en yüksek 7.4055 lirayı gördükten sonra 7.38 - 7.39 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin’de açıklanan 2018 yılı üçüncü çeyrek GSYİH verilerine göre, Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 büyüdü. Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 arttı. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artış gösterdi. Çin’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Eylül ayında yüzde 4.9 seviyesine geriledi.

“ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalarak 5.15 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü karışık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, yurtiçinde zayıf veri akışı takip edilirken küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.5958-5.70 aralığında hareket ettiği ve günü 5.6484 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1.03 düşüş ile 96 bin 454 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 25.80 düzeyinde ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.52 artış ile yüzde 18.74 seviyesinde Cuma gününü tamamladı.

“5 yıllık ülke CDS risk primi 393.49 düzeyinde olduğu görülüyor.”