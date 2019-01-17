PİYASALAR – BİST100 95 bin 822 puanda, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – Güne yüzde 0.09 artışla 95 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 161 puanı ve en yüksek 96 bin 199 puanı gördükten sonra, yüzde 0.43 artışla 95 bin 822 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.39 artışla 128 bin 966 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 düşüşle yüzde 15.96 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.38 artışla yüzde 18.29 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3312 lirayı ve en yüksek 5.3741 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0765 lirayı ve en yüksek 6.1361 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8680 lirayı ve en yüksek 6.9313 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

İiş Yatırım’ın “Tamam mı, devam mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalardaki temkinli iyimserliğin sürdüğü belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Brexit anlaşmasının reddedilmesi ve Avrupa’daki sert yavaşlama sinyalleri hisse senedi piyasalarındaki yükselişi durduramadı. Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği ve ECB’nin genişleyici para politikasını sürdüreceği beklentileri küresel risk iştahını destekliyor.

“Türkiye varlıkları geriden gelip atağa kalkarak dünya piyasalarını yakaladı. MSCI Türkiye endeksi Çarşamba günü yüzde 4.7 yükselerek sene başından beri gelişmekte olan piyasalarla arasında oluşan farkı kapattı ve öne geçti. Banka hisseleri yüzde 7.0 artış ile Borsa İstanbul’un güçlü yükselişinde başrolü oynadı.

“Küresel risk iştahının güçlenmesi ve Türk lirasının değer kazanmaya devam etmesi durumunda Borsa İstanbul’da 98 bin 700’e kadar süren bir yükseliş görülebilir.”