PİYASALAR – BİST100 94 bin puan düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nın açıklanması ertesinde günlük yüzde 0.35 artışla 97 bin 70 puandan başladıktan sonrakapanışa doğru yüzde 1.93 düşüşle 94 bin 862 puana düştü.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.32 düşüşle 109 bin 561 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.43 düşüşle 20.07 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması ertesinde, dövizler yaklaşık yüzde 1.0 düştü.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.0139 ve en yüksek 6.1320 lirayı gördükten sonra 6.04 - 6.05 lira,

- euro en düşük 6.9369 ve en yüksek 7.0499 lirayı gördükten sonra 6.97 - 6.98 lira,

- sterlin en düşük 7.9373 ve en yüksek 8.0764 lirayı gördükten sonra 7.98 - 7.99 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.21 artışla 95.48 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.30 artışla 1.1525’e yükseldi.