PİYASALAR – BİST100 92 bin 846 puanda, dolar 5.45 lira

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak () – Güne 0.62 artışla 92 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 628 puanı ve en yüksek 93 bin 303 gördükten sonra, yüzde 0.86 artışla 92 bin 846 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.42 artışla 119 bin 617 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 düşüşle yüzde 16.36 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.18 düşüşle yüzde 17.99 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4359 lirayı ve en yüksek 5.4680 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2288 lirayı ve en yüksek 6.2818 lirayı gördükten sonra 6.23 – 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9974 lirayı ve en yüksek 7.0624 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Banka günü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, beklentinin altında açıklanan Çin verilerinin küresel yavaşlama endişelerini besleyerek dünya borsalarını baskıladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Gelişmekte olan ülke borsaları Çin’in yavaşlamasına duyarlı Asya borsalarının önderliğinde dünyaya göre daha çok değer kaybediyor.

“Beklentilerden zayıf gelen imalat sanayi verilerine ve Trump’ın PYD tehdidine rağmen Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrıştı. Ekonomideki intizamlı yavaşlama ve güçlü Türk lirasının verdiği destek ile bankalar endekse göre daha güçlü bir seyir izledi.

“Türk lirası güçlü kalmaya devam ederse yükselişte bankalar sanayi şirketlerine göre daha iyi performans göstermeye devam edebilir.”