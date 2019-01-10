PİYASALAR – BİST100 90 bine döndü, dövizler hafif geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () – Güne yüzde 0.008 artışla 91 bin 226 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşüşk 90 bin 695 puanı ve en yüksek 91 bin 380 puanı gördükten sonra, yüzde 0.24 kayıpla 90 bin 942 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.87 artışla 113 bin 505 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 16.88 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.26 artışla yüzde 19.60 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4528 lirayı ve en yüksek 5.5062 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3043 lirayı ve en yüksek 6.3838 lirayı gördükten sonra 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9735 lirayı ve en yüksek 7.0478 lirayı gördükten sonra 7.00 – 7.01 lira aralığında hareket ediyor.