PİYASALAR – BİST100 102 bin puanda, dolar 5.32 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Güne yüzde 0.06 artışla 102 bin 34 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 101 bin 695 puanı ve en yüksek 102 bin 387 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.04 artışla 102 bin 9 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.3 artışla 132 bin 449 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla, yüzde 15.36 ve yüzde 18.71 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3240 lirayı ve en yüksek 5.3269 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0379 lirayı ve en yüksek 6.0465 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9560 lirayı ve en yüksek 6.9635 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Afrika esintisi” başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD’de borsanın yükselişinin sürdüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Noel tatilinden beri yüzde 19’a ulaşan getiriyi hergün daha da artırmanın derdindeler. Dün açıklanan tutanaklara göre FED üyeleri, piyasanın istediği gibi bilanço küçültmenin bu yıl sona erdirilmesini istiyor. Daha ne yapsın bu adamlar!

“Ancak dolar dünya paraları karşısında sakin seyrediyor. Dün akşama kadar dolar Endeksi yüzde 0.2 değer kaybederken en çok değer kazanan para yüzde 1.1 ile Güney Afrika Randı oldu.

“Yolsuzlukların merkez üssü elektrik tekeli Eskom'u üç yılda 5 milyar dolar ile kurtarma kararı alan hükümet, bunun için bütçe açığı/GSYH'yı yüzde 0.5 artırarak yüzde 4.5'e çıkaracak. Ve bu ülke halen bizden daha iyi kredi notuna ve paraya sahip.

“Dün dolara karşı en çok değer kaybeden para ise yüzde 0.4 ile Arjantin oldu. USDARS krizin zirve yaptığı 29 Eylül 2018'den beri ilk kez 40 ın üzerine çıktı. Lİraya bulaşıcılık etkisi dün olmadı (TL yüzde 0.4 değer kaybetti) Dün akşamdan sabaha kadar hem rand hem peso da tersine hareketlerle tepkiler görülüyor. Arjantin Pesosu 40 ın üzerine tekrar çıkarsa bir sorun işareti olabilir.”