PİYASALAR - BİST100 100 bin puanın üzerinde, dolar 5.30 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanışa doğru yüzde 0.50'ye yakın artışla 100 bin puanın üzerinde hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 düşüşle 133 bin 732 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.0 düşüşle yüzde 15.79, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.27 artışla yüzde 18.32’ye yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2999 lirayı ve en yüksek 5.3555 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0226 lirayı ve en yüksek 6.0914 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8935 lirayı ve en yüksek 6.9398 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.