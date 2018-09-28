PİYASALAR – BİST100 100 bin puanın altına döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül () – Güne yüzde 0.13 artışla 100 bin 427 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanış saatine yaklaşırken günlük yüzde 0.66 düşüşle 100 bin puan düzeyinden gerileyerek, 99 bin 692 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.14 artışla 116 bin 719 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.39 düşüşle yüzde 17.92 düzeyine indi.

Gün sonu işlemlerinde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0381 lirayı gören dolar 6.03 - 6.04 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0189 lirayı gören euro 7.0 - 7.01 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8894 lirayı gören sterlin, 7.84 - 7.86 lira aralığında hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.46 düşüşle 1.1588 düzeyine inerken, Dolar Endeksi yüzde 0.33 artışla 95.30 puana çıktı.