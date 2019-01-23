PİYASALAR- BİST100 100 bin puanı aştı, dolar 5.31 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – güne yüzde 0.06 artışla 99 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içiçnde en düşük 99 bin 378 puanı ve en yüksek 100 bin 318 puanı gördükten sonra, yüzde 0.35 artışla 100 bin 31 puanda.BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 133 bin 843 puana yükseldi.

Tahvil-bono piyasasında geçen hafta TL'deki değer kazancına paralel getirilerdeki aşağı hareketin ardından yatay seyir izleniyor. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.5 düşüşle yüzde 15.87 düzeyine çekilirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.09 düzeyinde.

Geçen haftaya yüzde 16.60 düzeyinden başlayan 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlemlerde bileşik faiz yüzde 15.95 düzeyindeydi. Geçen haftaya yüzde 19.02 düzeyinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.07 düzeyindeydi.

Hazine Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL'si piyasadan toplam 21.8 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor. Hazine Mart ayında ise toplam 15.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 12.5 milyar TL'si piyasadan toplam 14.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3190 lirayı ve en yüksek 5.3544 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0442 lirayı ve en yüksek 6.0895 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9035 lirayı ve en yüksek 6. 9360 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Davos Zirvesi ve global büyüme endişeleri sonrasında piyasalarda azalan risk iştahı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 4.0 düzeyinde açıklandı. İngiltere’de açıklanan ikramiyeler dahil Ortalama gelir endeksi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 3.4 düzeyinde, ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi de Kasım ayında beklentilere paralel yüzde 3.3 düzeyinde oldu.

“Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Ocak ayında -15 ile beklentilerden daha iyi açıklandığı görülüyor.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Ocak ayında -20,9 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 oazaldı.

“ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yeni işlem gününde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından beklentilere paralel faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde - 0.10 düzeyinde sabit bıraktığını açıkladı. “Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3176 – 5.3662 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.3365 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 endeksi günü yüzde 1.76 değer kazancıyla 99 bin 677 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.33 yükseliş ile yüzde 18.10 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 15.95 düzeyinde günü tamamladı.”