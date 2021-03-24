Piyasa Uzmanı İsim Açıkladı: İki Altcoin 10 Kat Kazandıracak!

Son zamanların en popüler para birimlerinden biri şüphesiz kripto paralar. İlk çıktıkları günden bu yana piyasayı karıştıran Bitcoin ve diğer para birimlerine dair her geçen gün yeni bir tahmin geliyor. Ünlü kahin ise bu iki altcoin için alarm verdi! Yatırımcısına bol bol kazandıracak iki altcoin ralli için hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

EN BÜYÜK YATIRIM ARAÇLARINDAN

Özellikle de Tesla ve Elon Musk ile sıklıkla gündeme gelen kripto paralar ilk piyasaya sürüldükleri andan itibaren herkesin dikkatini çekiyor. Günlerdir hızlıca değerli artan kripto paraların da hem sermayesi hem de yatırımcısı artıyor.

Altın, gümüş, dolar ve Euro yerini yatırımda hızlıca kripto paralar aldı bile. Büyük ve özellikle de genç yatırımcılar tarafından tercih edilen kripto paraların hacmi hızlıca büyüyor. Gündemde hiç düşmeyen sanal para birimlerinin ileride günümüzde kâğıt paraların yerine bile geçeceği düşünülüyor. Küresel anlamda binlerce yatırımcısı olan kripto paralarda onlarca çeşitten oluşuyor. Bazıları düşerken bazıları da yükseliyor. Kendi ait borsası olan sanal paralar ise yatırımcısını genellikle kısa süre içinde güldürüyor. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin de görüldüğü gibi hızlı değer kazanan paralar, yatırımcılarında dikkatini çekiyor.

Piyasalar tarafından oldukça bilinen analist Kaleo’da kripto para piyasası için oldukça önemli tahminlerde bulundu. İki altcoini işaret ederek ani yükselişten bahsetti.

BU İKİ ALTCOİN YÜKSELİŞE HAZIRLANIYOR

Kaleo daha önce yaptığı tahminlerle de ününe ün katmıştı. Ünlü analist Kaleo, şimdi de TRX ve XRP için yatırımcıları uyardı. Bu iki altcoine yükseliş için hazırlanıyor. Hatta ünlü yatırımcı bu iki altcoini boğaya benzetti.

Ayrıca Kaleo, ileride değerleneceğini düşündüğü bazı altcoin projelerini de yatırımcılarla paylaştı.

XRP YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

XRP, tüm zamanların rekorunu kırarak yükselmeye devam ediyor. 3,84 dolar seviyesine yükselen sana para birimi XRP bu seviyede tutunamamıştı. Fakat ünlü yatırımcı Kaleo’a göre XRP tekrar bu seviyeye çıkacak. Amerikan menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafında yaşanacak gelişmelerin de XRP’nin yükselmesini desteklemesi ön görülüyor.

DOGE VE TRX BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Ünlü analist, DOGE ve TRX para birimlerinin grafikleri arasındaki benzerlikleri de göstererek, TRX yükselişe devam edeceğini belirtti. Analiste göre TRX kesinlikle yukarı yönde hareketlerine devam edecek.

XRP DÜŞÜŞ TRENDİNİ GERİDE BIRAKACAK

Analiste göre aynı zaman son zamanların gözdesi Ripple düşüş trendini de geride bırakmaya hazırlanıyor.

BTT RALLİYE DEVAM EDECEK

Ünlü analist tarafından yapılan bir diğer yorum da BitTorrent hakkında. BTT in yükselerek rallisine devam edeceğini aktardı. Kaleo göre BTT tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru bir yükselişte.

Kaleotarafındna dikkat çekilen bir diğer kripto para ise Kin. Uzman analiste göre KIN, tüm zamanların en yüksek seviyesi için hazırlanıyor. 10 kat daha değer kazanabilir.

BİTCOİN DEĞERİNİ DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Uzman analist Kaleo, iki yıl önceden Bitcoin bu seviyelere doğru geleceğini söyleyerek kuvvetli bir tahminde bulunmuştu. Birçok analiz paylaşan Kaleo, tahminlerinde Bitcoin dışında birçok altcoin de yer veriyor.

HACİMLER VE YATIRIMCILARI BÜYÜYOR

Bitcoin başta olmak üzere diğer tüm kripto para birimlerinin hem piyasa hacimleri hem de yatırımcıları büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Merkez Bankaları ve bazı hükümetlerden gelen kripto paralar için yeşil ışıksa sadece yatırımcıları daha da iştahlandırdı.