"Piyasa gurusu" Mobius'tan kripto para açıklaması!

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Zirvesi'ne dünya genelindeki önemli yatırımcılar katıldı. Piyasanın gurusu olarak tanınan ünlü yatırımcı Mark Mobius (83) piyasaların durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İnsanlık tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadıklarını belirten Mobius, teknoloji sayesinde birçok olanağın çok daha ucuz ve ulaşılabilir hale geldiğini kaydetti. Şu an yaşanan dönemin "deflasyonist bir dönem" olduğunu bildiren Mobius, TÜFE tarzı "geleneksel enflasyon ölçüm indikatörlerinin" artık işe yaramayacağını belirtti.

"Mutluluğu ölçen bir indiktatör bulunmalı"

Ürün gruplarında yıllar içinde değişimlerin görüldüğünü kaydeden Mobius, 1960'lı yıllardaki durumla şimdii durumun kıyaslanamayacağını ifade etti. Gelirlere kıyasla mal ve hizmetlerin eskiye göre çok daha ucuzladığını aktaran Mobius, bu deflasyon döneminin yaşanmasının gayet olumlu olduğunu söyledi. Enflasyon rakamlarına değil artık mutluluk terimlerine göre politika kararlarının alınması gerektiğini bildiren Mobius, "mutluluğu ölçen bir indiktatörün" bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

"Kripto paralar indiktatör rolüne bürünebilir"

Bundan sonra hisse senedi piyasalarında kripto paraların bir indiktatör rolüne bürünebileceğini vurgulayan "yatırım gurusu" Mobius, kripto paraların çok daha fazla ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Piyasalarda değeri düşen şirketlere olan inançla kripto paralara duyulan inancın birbirine benzediğini aktaran Mobius, bu kripto paralar sayesinde önemli miktarda servetin kazanılacağını kaydetti. Kripto para piyasalarının durumunu yakından takip etmek gerektiğini belirten Mark Mobius, inancın ortadan kaybolması durumunda kripto paraların değerinin düşeceğini söyledi.