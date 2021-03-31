Piyasa Alev Aldı! Dolar Kuru 8,48 Bandını Tekrar Gördü! Uzmanlar Neler Söylüyor?

Dolar kurundaki gelişmeler art arda yaşanmaya devam ediyor. Covid-19 vakaları, Merkez Bankasındaki değişimler, Kamu Bankası'ndaki görev dağılımları iç ve dış piyasalar derken Dolar Kuru tekrardan tarih zirvesine geldi. Hatta dolar kuru yeni bir tarihi zirve için yükseliyor. Vatandaşlar da merak ediyor dolar kurunda son durum ne? 1 dolar ne kadar oldu, dolar kuru düşecek mi yoksa yükselmeye devam mı edecek?

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ARASINDA EN ÇOK DĞEER KAYBI

Amerikan tahvil getirileri yükselirken gelişmekte olan ülkeler arasındaki en sert düşüş de Türk lirasında meydana geldi. Sadece son bir hafta içerisinde Türk lirası %4,8 değer kaybına uğradı. Para Politikasına dair güvende hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar da düşmüş durumda.

Türk lirasındaki ilk sert düşüş ise Naci Ağbal’ın görevden alınması ile başladı. İlk tepki olarak 8,48 bandına kadar yükselen dolar 8 bandının altına inse de değişen bir şey olmadı. Tekrardan 8,43 bandına yükseldi.

KUR DERİNDEN ETKİLENDİ

Dolar kurunda inişler çıkışlar devam ediyor. Özellikle de Merkez Bankası başkan yardımcısının değişmesi dolar kurunu bir kez daha sarstı. Para Politikası Kurulu üyesi olan Murat Çetinkaya MB başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı. Ardından ise göre Mustafa Duman getirildi. Bu gelişme dolar kurunun 8,40 bandına dayanmasında etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile gerçekleşen atama haberinden sonra Türk lirası satış baskısına devam etti. Yüklü miktar TL elden çıkarıldı. Yine ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve alınan kısıtlamalar da ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Belirsizlik durumu sadece doları değil doğrudan altın fiyatlarını da yukarı çekiyor.

29 Mart’ta dolar kuru Türkiye iç piyasalarında kapanışını 8,20 seviyesinden yaptı. 30 Mart’ta 8,27’den güne açılış yaptı ve öğlene doğru 8,44 bandına kadar çıktı. Güncel olarak kur fiyatı ise şu an 8,33 bandında.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistlere göre tüm bu değişimler hem iç piyasadaki hem de dış piyasadaki yatırımcıları endişelendiriyor. Önce Merkez Bankası’nın başkanı değişti ardından da Para Politikalar Kurulunda bazı değişimler meydana geldi. Tüm bu değişim fırtınası hızlı ve şok etkisiyle olmakta. Bu da Türk lirası için iyi bir şey değil.

Öte yandan yine analistlere göre Covid-19 vakalarındaki bu yüksek artış da kuru etkilemeye devam ediyor. Türk lirasının küresel anlamda değer kaybetmesinin temel sebeplerinden biri de Covid-19 vaka sayıları. Vakaların hizmet sektörüne yansıması, kapanmalarında mali yük getirecek olduğu gerçi TL’nin dolar karşısındaki değerini daha da aşağı çekiyor.

Dolar kuru anlık olarak 8,33 TL.

Euro ise 9,84 TL bandından işlem görüyor.

Altın ise 451 Türk lirası.

DOLAR DÖRT BUÇUK AYIN ZİRVESİNDE

Türk lirasında düşüş devam ederken Dolar piyasalarda tem tersi bir durum yaşıyor. Dolar kuru Amerika Birleşik Devletlerindeki destek paketi ve enflasyon kaygısıyla baskılama ve değer kaybı yaşıyor. Fakat bunlara rağmen aşılardaki hızlanma ile gelen olumlu sonuçlar ve Amerikan Hazine Tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle dolar kurunda değer artışı meydana geldi. Kur dört buçuk ayın zirvesine ulaştı.

PİYASALAR EYLEM BEKLİYOR

Uzman analistlerden biri ise yeni Merkez Başkanı Kavcıoğlu’nun gerekli açıklamaları yaptığını belirtti. Fakat buna rağmen piyasalar, borsa ve kur istenilen tepkiyi vermiş değil. Bunun nedeni de artık eylemlerin beklenmesi de.

Yurt içi piyasalar da gelecek PPK toplantısı ve faiz indirim kararının yarattığı baskı devam ederken yurt dışı piyasalarda da Amerikan faizlerinde yükseliş baskısı var.

Piyasaların görmek istediği ise daha net reform hareketleri ve para politikasına dair sorgudan uzak net eylemler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 18:04