Peskov: Rusya OPEC ile resmi bir ortaklık istemiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile resmi bir ortaklık kurmayı düşünmediğini söyledi.

Peskov’un açıklaması, OPEC’in, küresel petrol piyasalarına daha iyi bir denge getirebilmek için, Rusya ve birkaç farklı büyük petrol üreticisi ülke ile resmi ortaklıklar kurmak istediğini duyurması sonrasında geldi.

Daha önce, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya’nın Nisan ayındaki OPEC toplantısında Rusya ve OPEC arasıda süresiz bir ortaklığı öngören bir kontrat için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.