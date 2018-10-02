Peskov: Dolardan uzaklaşmak çok zaman alacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, dolardan uzaklama sürecinin çok zor olduğunu vurguladı ve "Bu çok zaman alacak" dedi. Peskov RBC haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu çok zor bir süreç. Bu kısa vadeli olamayacak bir süreç. Bu çok zaman alacak" dedi.

Peskov, Putin’in rubleyi dış partnerlerle ödemelerde kullanma pratiğinin genişletilmesi ve doların uluslararası ödemelerdeki payının azaltılması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Ruble cinsinden ödemelerin genişleme eğilimi çeşitli alanlarda kendini gösteriyor" dedi.

VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, daha önce Putin’in Rus ekonomisinin dolardan uzaklaşma önerisini desteklediğini açıkladı ve bu konuda bir de plan önerdi. Yaptığı açıklamaya göre, Kostin’in planı dört ana başlıkta toplanıyor:

- Yabancı devletler ile ihracat ithalat operasyonlarının ödemelerinde diğer dövizlere hızlandırılmış geçiş.

- Rusya’nın büyük şirketlerinin adreslerinin Rus yargı yetkisine geçişi.

- Eurobond'ların yerleştirilmesi için bir Rus depozitosu oluşturulması.

- Fon piyasasının tüm katılımcılarının ortak bir kuralla çalışmaları için lisanslandırılması.