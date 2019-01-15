Perakende satışlar Kasım’da yıllık yüzde 6.3 azaldı

İstanbul, 15 Ocak () – Mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmıi sabit fiyatlarala perakende satış hacmi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, Kasım ayında yıllık;

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.1 azalırken,

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.4 arttı.

Aylık perakende satış hacmi de yüzde 0.1 artarken, aylık;

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.3,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.6 artarken,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.3 azaldı.

TÜİK’e göre;

“Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarken, Kasım’da yıllık;

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.4,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.6 ve

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.7 arttı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermedi, aylık;

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9 ve

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.9 artarken,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 azaldı.” (Grafik)