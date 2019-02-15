Perakende satış hacmi Aralık 2018’de yıllık yüzde 9.2 azaldı (2)

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İstanbul, 15 Şubat () – Perakende satış hacmi Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.5 azaldı. Aylık perakende satış hacmi de Aralık 2018’de yüzde 0.6 düşerken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 düştü.

TÜİK verilerine göre;

“Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 yükseldi.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında Kasım 2018’e göre yüzde 1.6 azaldı ve aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.4 arttı.” (Grafik ve Tablo)