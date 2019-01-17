İstanbul, 17 Ocak () – Wordapp.com CEO’su Cem Arel, geçtiğimiz yıl Amerika’da 105 milyon metrekarelik perakende alanının kapandığını ve ilgili yatırımların e-ticaret kanalına aktarıldığını belirtti.

Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik değişimler markaların satış politikalarını ve müşteriye erişim alanlarını değiştirmeye devam ediyor.

Özellikle Türkiye’de birçok marka, o dönem ödedikleri döviz endeksli kiralar nedeniyle zor durumda kalırken, bazı markalar sırf bu nedenden dolayı konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bazıları da mağaza ve çalışan sayılarını azaltarak küçülme yoluna gitti.

Arel, çözümün küçülmeyle değil, yatırım alanlarını değiştirmek ve geliştirmekle mümkün olabileceğini söyledi ve ekledi:

“Sürekli büyüyen küresel e-ticaret pazarı fiziksel mağazalara yapılan yatırımları sorgulatmaya başladı. Fiziksel mağazalardaki satışlar dünya genelinde düşüşte.

“Amerika’da sadece geçtiğimiz yıl 105 milyon metrekarelik perakende alanı kapandı. Gelişen teknolojiyle birlikte perakende alanları e-ticaret ortamına taşınıyor.

“Buna ayak uyduramayan markalar ise hedeflerinin çok altında kalarak zarar ediyor.

“Mağaza sayısının çokluğu müşteri açısından artık bir anlam ifade etmiyor. Kolay ulaşılabilir marka olmak için web üzerinde satış yapmalısınız.

“ Markalar, karsız mağazaları kapatarak buradan sağladıkları tasarrufu e-ticaret kanallarına yönlendirebilir. Bu sayede hem online hem de mağaza satışlarını artırabilirler.

“Markalar, İngilizce başta olmak üzere farklı dillerdeki içeriklerle ürünlerini yurt dışına satarak e-ihracat yapabilir.”