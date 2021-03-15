Paralarınız Çalınmış Olabilir ! Bankada Parası Olan Vatandaşlar Dikkat

Koronavirüs salgını nedeniyle her şeyi online olarak yaptığımız ve telefonlarımıza iyice bağlandığımız bu dönemde, dolandırıcılar yeni taktikler geliştirmeye başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları; çeşitli ikna teknikleri, manipülasyon, yalan haberler, sponsorlu ve güvenilir gibi görünen reklamlar ve kampanyaları kullanarak tuzağa düşüren dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için uyardı.

Sahte bir hesap açarak kendilerini resmi ve kurumsal bir hesapmış gibi gösteren dolandırıcılar, hemen hemen her sosyal medya platformunda bulunan "sponsorlupaylaşımlar" özelliğini kullanarakşok eden dolandırıcılık vakalarına imza atıyor. Açtıkları hesaptanlink paylaşıp reklam veren dolandırıcılar, söz konusu linklerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Linkleri gerçek sanıp tıklayan kullanıcıların telefonuna zararlı yazılımlar yerleştiriliyor.

1000 LİRA PARA YARDIMI DOLANDIRICILIĞI

Türkiye'nin gündemini çok yakından takip eden siber dolandırıcılar, vatandaşların merak edeceği konularda linkler oluşturup dikkat çekici başlıklar atarak bu linklere tıklanmasını sağlıyor. Özellikle son zamanlarda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle herkese 1000 lira verileceğine dair linkler oluşturuluyor. Hem sosyal medyada paylaşılan hem de vatandaşlara SMS olarak atılan bu linklere tıklayan vatandaşların bilgileri çalınıyor.

UYUDUĞUNUZDA BANKA HESAPLARINIZ BOŞALTILABİLİR

Siber dolandırıcılar tarafından son günlerde kullanılan bir diğer yöntem ise internet tabanlı mesajlaşma programları üzerinden linkler yollamaktır. Arkadaşlarının gönderdikleri linke tıklayan kişilerin telefonlarına zararlı yazılım yerleştiriliyor ve dolandırıcılar bu yazılım sayesinde telefonu tamamen ele geçirebiliyor. Kullanıcılar telefonları genellikle gün içinde kullandıkları için siber dolandırıcılar gece saatlerinde telefon sahibinin uyumasıyla birlikte harekete geçiyor.Cep telefonu kamerasından ve mikrofondan kişinin uyuyup uyumadığını tespit eden dolandırıcılar, kişinin bildirim sesiyle uyanmaması için öncelikle telefonu sessize alıyorlar. Ardından, telefonda yüklü olan mobil bankacılılık uygulamalarına giriş yapıp yüklü miktarda online kredi çekiyorlar.Bazı bankalar hesaptan yüklü miktarda para çıkışı yapıldığınıtespit ettiklerinde, hesap sahibini arayarak durumdan haberdar ediyor. Ancak dolandırıcılar bu duruma da çözüm bulmuş. Telekonferans yönetimini kullanarak telefonu açıp para çıkışına onay verdiklerini söylüyorlar. Bankadan gelen mesajları ve aramaları silip telefonda hiç iz bırakmayan dolandırıcılar son olarak buradan çektikleri paraları kripto para hesaplarına aktarıp paranın izini kaybettiriyorlar.

BU UYGULAMALARA DİKKAT EDİN

Son zamanlarda "Takipçi Artırma", "Profilime Kimler Baktı" gibi uygulamalar aracılığı ile yapılan dolandırıcılıklar da artış gösterdi. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırmak isteyen ve profiline kimlerin baktığını görmek isteyen kullanıcıların düştüğü bu tuzak son derece tehlikeli. Söz konusu işlemleri gerçekleştirmek için linke tıklayarak uygulamanın indirilmesi gerektiğini iddia eden dolandırıcılar, bu linklere tıklayınca vatandaşları sahte bankaların veya kurumların sitelerine yönlendiriliyor. Yönlendirilen bu sitede şifre, kredi kartı ve banka hesap bilgileri gibi bilgilerini veren vatandaşların bilgileri çalınıyor.

SİBER SUÇLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da siber suçlarla ilgili düzenlenme yapılacağı belirtilmişti. Bu düzenleme kapsamında "Dijital Ortamda ve Yapay Zeka Uygulamaları Karşısında İnsan Haklarının Korunması" hedefine ulaşmak için gençler öncelikli olmak üzere her yaştaki vatandaşlara hukuk ve sosyal medya okur-yazarlığı bilinci aşılanacak. Siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadelenin artması için çeşitli çalışmalar yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 09:41