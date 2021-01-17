Pandemi Destekleri Sürüyor! İşte Devam Eden Devlet Yardımları!

Salgın boyunca devlet vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için yardımlar yapmaya özen gösterdi. Bu yardımlara ilişkin başvuruları vatandaşlar hala yapabilmekteler. İhtiyaç sahibi ve bu sıkıntılı dönemde bir refah kapısı arayan tüm vatandaşlar için devletin sağladığı destekleyici ödenekleri sizler için derledik. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan geri ödemesiz nakit desteğinin dışında kamu bankaları tarafından vatandaşların kullanımına sunulan ev eşyası kredisi desteği ve Halkbank tarafından esnaflara sunulan yüzde 0,38 faiz oranlı kredi de salgın sürecinde yapılan ihtiyaç gidermeye yönelik uygulamalar arasında. Bunun haricinde işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi yardımcı ve bu zor süreçte vatandaşları desteklemeye yönelik çalışmalar da bulunuyor. Bu destekleyici uygulamalara ilişkin tüm detaylar haberin devamında…

Türkiye salgın sürecini en yüksek oranda ciddiye alan ülkeler arasında sayılabilir. Salgının ülkemize sıçramasından hemen sonra ülkemizde vatandaşı zor durumda bırakmamak adına hızlı bir şekilde destekleyici uygulamalar ve yardımlara başlandı. Devamında ise hayatın normale dönmesine yönelik süreçte vatandaşlara çeşitli imkanlar ile destek sağlandı. Bu hususta devletin birçok kurum ve kamu bankaları aracılığı ile sunduğu destekleyici hizmetlerin bir listesini oluşturduk. İşte devlet tarafından salgın sürecinde yapılan tüm destek uygulamaları.

2020 YILI KASIM AYI KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE YAILAN DEVLET DESTEKLERİ

Bu süreçte devletimiz tarafından vatandaşın salgından en az şekilde maddi olarak etkilenmesini amaçlayan çalışmaların en akılda kalıcı olanı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden organize edilen 1000 Türk lirası sosyal yardım destek ödemeleri oldu. Güzel haber ise daha önce 1000 Türk lirası değerinde sosyal yardım başvuruları onaylanmayanların başvurularını yenileme imkanları bulunması.

E-Devlet kapısı aracılığıyla başvuruda bulunulabilen sosyal yardım destek ödemelerine yapacakları başvuruları onaylanan vatandaşlar ödemelerini PTT şubeleri aracılığı ile alacaklar.

Sosyal Yardım Destek Ödemesinden Kimler Faydalanabilir?

1000 Türk lirası değerindeki bu ödemelerden devlet memuru veya kamu işçisi olan, daha önceden bu destekten faydalanmış olan, işsizlik desteği ödemesi veya kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişiler dışında tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Aynı hanede birden fazla kişiye ödeme yapılmayacak.

DEVAM EDEN KREDİ DESTEKLERİ

Salgın boyunca vatandaşlara çok avantajlı destekleyici krediler özel ödeme koşulları ve faiz oranları ile sunuldu. Bu kredilerin çoğu sürecin zirve yaptığı dönemlerde kullanıma sunulmuş ve başvuru tarihleri sona ermiş olsa da hala devam eden çok avantajı kredi başvuruları bulunmakta. Bunlardan ilki kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile başvurulabilecek olan ve bankaların anlaşmalı olduğu firmalardan yapılacak olan alışverişlerde kullanılabilen krediler. Vatandaşlar bu kapsamda 30 bin Türk lirasına kadar yüzde 1,09 gibi düşük bir faiz oranı ile kredi kullanabiliyor. Bir diğer başvurusu devam eden kredi kampanyası ise işleri zayıflamış olan esnaflara destek niteliğinde. Halkbank aracılığıyla başvuru yapılabilen bu krediden esnaflar aylık yüzde 0,38, yıllık yüzde 4,5 faiz oranı ile faydalanabilecek. Kullanılabilir kredi limiti ise 25 bin Türk lirası olarak belirlenmiş.

AN İTİBARİ İLE SÜRMEKTE OLAN DESTEK UYGULAMALARI

Çalışan kesimi salgın sürecinde devlet getirdiği işten çıkarmayı yasağı ile koruma altına aldı. Devam eden bu uygulama süresince işveren firmalar ancak ücretsiz izin verme yöntemini kullanabilir. Bu durumda ise vatandaşa aylık olarak kısa çalışma ödeneği verilir. Kasım ayından beri süren çalışan kesimi korumaya yönelik devlet destekleri arasında nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödenekleri bulunuyor.