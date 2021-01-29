Pandemi 3.Faz Başvuruları Devam Ediyor! Son Tarih Ne Zaman?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında salgınla birlikte vatandaşlarımıza çeşitli alanlar da destek ödemeleri yapıldı. Bazı vatandaşlarımız eğitim bazı vatandaşlarımız ise yakacak alanında yardım aldı. Birçok vatandaşlarımıza da bin Türk lirası sosyal yardım verilmekte.

E-devlet tarafından kolay ve hızlıca başvuru yapılabilirken 3.faz ödemeleri de devam ediyor. peki 3.faz ödemelerinde vatandaşlarımız nasıl 1000 Türk lirası alabilir? Sorgulama nasıl yapılır ya da son başvuru tarihini merak eden vatandaşlarımız varsa işte haberimizde tüm her şeyi anlattık.

1000 Türk lirası sosyal yardımdan henüz yararlanmaması vatandaşlarımız da yararlanmak istiyor. E- devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılan başvurular sonrasında hane başına 1000 TL alabilmek mümkün.

İlk iki faz ödemeleri tamamlanmış ve şimdi bunun dışında kalan tüm vatandaşlar da aynı yardımlardan yararlanabilecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 yılının gelişi ile birlikte yardım başvurularına olan ilgi de tekrardan arttı. Ocak ayında yine binlerce vatandaşımız yardım paralarına başvurdu. 3.faz sosyal destek programında da yine İŞKUR tarafından verilen Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Maaşından yararlananlar hariç daha önceden pandemi desteği almış tüm haneler yaralanabilecek.

Pandemi 3.faz sosyal yardım başvuruları ise e-devlet üzerinden hızlıca yapılabiliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuruda ise bazı koşullar aranmakta. Bu koşulları sağlayan herkes salgın kapsamında destek parasını alabilirler.

Öncelikle vatandaşlarımız Faz 1 ve Faz 2 kapsamında para almamış olması gerekir.

Aynı zamanda bu desteklerden kamu işçileri, 4/C kapsamındaki memurlar, İşsizlik ödeneği ya da Kısa Çalışma ödeneğinden faydalananlar başvuru yapamaz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru ise 3 adımdan oluşmaktadır. Öncelikle vatandaşlarımız e-devlete giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ikamet adresleri, doğum tarihleri gibi bilgilerinin yer aldığı ilk sayfayı doldurmaları gerekir. Daha sonra aylık gelirlerini ve giderlerini yazarlar. Daha sonra da bilgiler kontrol edilir ve başvuru tamamlanmış olur.

SON BAŞVURU TARİHİ

3.faz yardım ödemleri içinse henüz son bir başvuru tarihi bulunmamaktadır.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Pandemiye dair sonuçlar ise yine e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Ayrıca vatandaşlarımız hesaplarına bakarak yine kendilerine verilen ödemeleri de kontrol edebilirler.