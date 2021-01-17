Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak ? 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde son durum

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1.000 TL yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdiği müjdeyle ihtiyaç sahibi ailelerin bu yardımdan faydalanabileceğini belirtmişti. Yapılan son dakika açıklamasından sonra e-devlet üzerinden binlerce başvuru geldi. Birçok vatandaşımız 1.000 TL sosyal destek yardımları kapsamında 1. faz ve 2. faz yardımlarından faydalanmıştı. Yeni yılla birlikte Bakan Selçuk, yardımlardan faydalanamayan vatandaşlarımızın bu yardımlara başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvurular hala devam eden 3. faz yardım başvuruları için vatandaşlarımız ödemelerin ne zaman yapılacağını da merak ediyorlar.

3. FAZ 1.000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Koronavirüs pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımız 3. faz 1000 TL yardım başvuruları başladı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konu hakkında duyuru yapmasıyla birlikte milyonlarca kişi e-devlet üzerinden 1000 lira yardım başvurusunda bulundu. Yardım başvurularında ki üzücü ayrıntı ise 1. faz ve 2. faz yardımlarından faydalanan kişiler 3. faz yardımı alamayacaklar. Yani bugüne kadar ödeme almayan vatandaşlarımıza 1000 TL yardım yapılacak. Söz konusu bu yardımlar hane bazlı olmak üzere, hanenizden yapılacak tüm başvurular sadece bir başlık altında kabul görecek ve hane başına ödeme yapılacaktır.

E-devlet üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 3. faz 1.000 TL yardım başvuruları için başvuru durumu sorgulama işlemleri de yine E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Birçok okurumuzdan gelen yorumlar doğrultusunda 1. faz ve 2. faz yardımlarından hiç faydalanamamış binlerce kişi bulunuyor. Bu kişiler e-devlet hesaplarına giriş yaparak anında başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılırken, haftasonları herkes başvuru yapabilir.

1000 TL ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1.000 TL sosyal destek ödemelerinin Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarından dolayı merakla beklediği ödemenin yapılacağı tarih hakkında Bakanlıktan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar ise Şubat ayının ilk haftası itibariyle ödemelerin gerçekleştirilmesini bekliyorlar.

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