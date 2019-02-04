Panalpina 4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – İsviçre lojistik firması Panalpina’nın en büyük hissedarı, Danimarka Firması DSV’nin yüzde 1.58 hissesi ve Panalpina hissesi başına 55 dolar üzerinden, toplamda 4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddettiğini duyurdu.

Panalpina’nın yüzde 46’lık hissesini elinde bulunduran Ernst Gohner Vakfı, Panalpina yönetim kurulunun, birleşme ve satın almalar dahil olmak üzere, bir bağımsız büyüme stratejisi izlemesini desteklediğini açıkladı.

Panalpina’nın hisseleri açıklama sonrasında yüzde 7.24 düşerken, firma Ocak ayındaki kazanımlarının büyük bir kısmını kaybetmiş oldu.

