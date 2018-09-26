Pamir: Piyasalar Fed’in kararından çok sinyallerine odaklandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül () - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, piyasaların, bugün ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz kararınına değil, gelecek dönemler için verilecek sinyallere odaklanacağını söyledi.

Fed’den beklenen faiz değişikliğinin fiyatlara yansımış durumda olduğunu ve sürpriz bir açıklama olmazsa piyasalarda fark yaratılmayacağını söyleyen Pamir, “Fed’in faiz açıklamasını yaparken gelecek dönemde ne yapacağı hakkında vereceği bilgiler önemli. Piyasa, Fed’in daha agresif bir faiz artışı sinyali verip vermeyeceğine odalanacaktır” dedi.

Pamir, doların değer kazanmasının, ihracatı olumsuz etkileyeceği nedeniyle ABD tarafından istenmediğini belirtti ve ekledi:

"Doların değer kazanması şirketlerin uluslararası piyasalara daha rahat girmesini, alım gücünün artmasını sağlarken, doğrudan yatırımları ve şirket satın almalarını kolaylaştır. Sadece ticaretteki olumsuz etkiyi düşünmemek gerek, alım gücü artışını da değerlendirmek gerek."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pazartesi günü yaptığı Rahip Brunson ile ilgili açıklamalar sonrasında dövizlerde görülen gerilemenin tamamen siyasi olduğunu söyleyen Pamir, "Dövizlerdeki gerileme ekonomik problemlerimiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Brıunson ile ilgili gelişmeler olumlu etki yapacaktır ancak ekonomik problemlerimiz için faklı çözümler ve mekanizmalar ihtiyacımız var" diye ekledi.