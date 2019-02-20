Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.

Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. (Grafik)