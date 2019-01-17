Paladyum fiyatları artan talep etkisiyle rekor düzeye yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan metale talebin artmasıyla gün içinde yüzde 5.0 üzerinde artarak 1,439 dolara kadar yükseldi.

Paladyum fiyatları, son altı aiçinde yüzde 50 üzerinde artarak, 16 yıl sonra ilk kez altın fiyatının üzerine çıkmıştı.

