Özel tasarımlarıyla sektöre adım attı

İZMİR, () - IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleşen 9. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nın birincisi Kansu Sara'nın hazırladığı performans defilesi modaseverlerden tam not aldı. 27 parçalık 'The Nightingale and the Rose' adlı koleksiyon ünlü mankenler tarafından sergilendi.

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde İZFAŞ tarafından 22-25 Ocak 2019 tarihlerinde 13. kez düzenleniyor. Fuar kapsamında düzenlenen ve genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı hedefleyen Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nın geçen yılki birincisi Kansu Sara, fuarın son günüde performans defilesi gerçekleştirdi. Irmak Atuk, Şebnem Schaefer ve Itır Esen başta olmak üzere birçok manken özel tasarımları IF Wedding Fashion İzmir'de sergiledi. Kansu Sara, koleksiyonun temasını Oscar Wilde'ın 'The Nightingale and the Rose' kitabından aldı.

'UZUN SÜREDİR HAZIRLANIYORUM'

3.5-4 aylık bir dikim aşamasından sonra ortaya çıkan 27 parçalık koleksiyonu büyük beğeni toplayan Kansu Sara, "Tasarım ve geliştirme aşamalarıyla uzun süredir bu defileye hazırlanıyorum. Üretim sürecim de 3.5-4 ay sürdü. Her aşamada Erol Albayrak çok yardımcı oldu. Güzel bir süreç geçirdim, yoğundu. Son gördüğünüz aslında cilalı halı ama asıl olay perde arkasında. Perde arkası çok emek istiyor. 27 tasarım yaptık. Çok ağır olmayan, daha genç, biraz daha cesaretli tasarımlar yaptım. Vizyon olarak böyle devam etmek istiyorum" diye konuştu.

'GÜL VE BÜLBÜL'DEN ESİNLENDİM'

Koleksiyonunun çıkış hikayesini anlatan Kansu Sara, "Tasarımlarımda Oscar Wilde'ın 'Gül ve Bülbül' hikayesinden esinlendim. Orada bülbül büyük bir aşk uğruna kendini feda ediyor, kendi kanı gülü kırmızıya boyuyor. Onu anlatmaya çalıştım. O yüzden volanlar, tüyler kullandım. Bu şekilde hikayemi anlatmaya çalıştım" dedi.

'ÖĞRENMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Kendi markasını kurmak istediğini ifade eden Kansu Sara, "Öğrenmem gereken birçok şey var. Yurt dışına gitmek de bir yol, kendi işim içinde öğrenmek de bir yol. Öğrenerek devam edeceğim" diye konuştu.



