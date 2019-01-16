Özel sektörün dış borçları 11 ayda toplam 11.9 milyar dolar azaldı

İstanbul, 16 Ocak () - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları, geçen yılın ilk 11 aylık döneminde, toplam 11.9 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün Kasım sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli dış kredi borcu 8.8 milyar dolar azalarak 213.3 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 3.1 milyar dolar azalarak 15.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankaların kredi borçlanmaları 7.7 milyar dolar azalırken, tahvil borçlanmaları da 1.5 milyar dolar azalışla 28.9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 887 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 893 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 10 milyon dolar artışla 7.0 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde kısa vadeli kredi borçlara ilişkin, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.1 milyar dolar azalışla 9.6 milyar dolara inerken; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 342 milyon dolar artışla 3.5 milyar dolara yükseldi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4.9 milyar dolar azalarak 148.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4.0 milyar dolar azalarak 13.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, 213.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde 47.9’u finansal kuruluşların,

- yüzde 52.1’i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 15.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde 73.1’ini finansal kuruluşların,

- yüzde 26.9’unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.6 milyar dolar tutarında bulunuyor.