Otomotivde yeni gelişme: Taksit düzenlemesi geldi!

Otomotiv sektörüne hareketlilik kazandıracak bir gelişme yaşandı. Perakende ticarete ilişkin yönetmelik, Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenerek Resmî Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik ile birlikte taşıt satışlarında 24-60 ay arasında taksit gerçekleştirilebileceği bildirildi.

- 120 bin lira ve altında nihai fatura değerine sahip olan taşıtlarda 60 ay taksit yapılacak.

- 120 bin lira ile 300 bin lira arasında nihai fatura değerine sahip olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılacak.

- 30 bin lira ile 750 bin lira arasında nihai fatura değerine sahip olan taşıtlarda 36 ay taksit yapılacak.

- 750 bin lira üstünde nihai fatura değerine sahip olan taşıtlarda 24 ay taksit yapılacak.

İkinci elde satışlar artış gösterdi

Şubat ayında online ikinci el binek ve hafi ticari araç pazarında satışlar, Ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 oranında artış gösterdi. İlandan tümüyle kaldırılmış olan araçlar satılmış olarak değerlendirildiğinde bu süreçte toplam 123 bin 497 tane araç satılmış oldu. Araç fiyatları ise söz konusu süreçte ortalama olarak yüzde 1,3 oranında düşüş kaydetti.

Binek araçların payı, online ikinci el satışlar içerisinde yüzde 80 olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araçların payı, online ikinci el satışlar içerisinde yüzde 20 oldu. 2020 senesinin Şubat ayında 157 bin 483 tane araç satıldığı bildirilmişti. 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 22'ye yakın bir düşüş görüldü. 2020 senesinin Ocak-Şubat dönemine kıyasla da satışlarda yüzde 25 oranında azalma tespit edildi.

300 binden fazla araç ilana çıktı

Online ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarında 2021 senesinin Şubat ayında ilana çıkan araç sayısı, 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla yüzde 76 oranında azaldı. Online ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarında 2021 senesinin Şubat ayında ilana çıkan araç sayısı, 2021 senesinin Mart ayına kıyasla yüzde 13 oranında artış gösterdi. Yani 2021 senesinin Şubat ayında 302 bin 551 araç ilana çıktı. Söz konusu araçların yüzde 41'inin de satıldığı kaydedildi.

En büyük payı dizel otomobiller kaptı

Online ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarında 2021 senesinin Şubat ayında 78 bin 949 tane dizel otomobil satıldı. Dizel otomobiller söz konusu pazarda yüzde 63,93 oranında paya sahip oldu.

2021 senesinin Şubat ayında 43 bin 291 tane benzinli otomobil satıldı. Benzinli otomobiller söz konusu pazarda yüzde 35,05 oranında paya sahip oldu. 2021 senesinin Şubat ayında 852 tane oto gazlı otomobil satıldı. Oto gazlı otomobillerin söz konusu pazardaki payı yüzde 0,69 olarak açıklandı. 2021 senesinin Şubat ayında 356 tane elektrikli otomobil satıldı.

Elektrikli otomobillerin söz konusu pazardaki payı yüzde 0,29 olarak duyuruldu. 2021 senesinin Şubat ayında 49 tane hibrit otomobil satıldı. Hibrit otomobillerin söz konusu pazardaki payı yüzde 0,04 olarak tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 12:05