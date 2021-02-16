Otomotiv Sanayisinde Üretim ve İhracat Büyük Oranda Azaldı!

Otomotiv sanayisinin üretimi geçtiğimiz ayda 2020'nin söz konusu dönemine göre yüzde 3 azaldı ve 106 bin 176 adet gerçekleşti. Otomobil üretimi de yüzde 9 düşüş gösterdi ve 68 bin 777 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan Ocak 2021 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerine göre geçtiğimiz ayda toplam üretim 2020 yılının söz konusu dönemine oranla yüzde 3 azaldı ve 106 bin 176 adet gerçekleşti. Otomobil üretiminde ise yüzde 9 düşüş yaşandı ve 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil olmak üzere toplam üretim 110 bin 590 adet oldu.

TİCARİ ARAÇLARDA ÜRETİMDE YÜZDE 8,8 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

2020 yılının ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış yaşandı. Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 107 artarken, hafif ticari araç grubunda da yüzde 5 artış gözlemlendi.

Yılın ilk ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet olurken, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak kaydedildi.

Pazara baktığımızda, 2019 yılının ocak ayına oranla ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarında yüzde 77 artış görüldü. Baz etkisini dikkate aldığımızda ise ocak ayı ticari araç pazarının da 2017'nin yüzde 10 gerisinde kaldığı gözlemlendi.

Söz konusu ayda toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 61 arttı ve 45 bin 230 adet civarında oldu. Otomobil pazarında ise yüzde 61 artış yaşandı ve 35 bin 358 adet olarak kaydedildi.

Ocak ayında otomobil pazarındaki yerli araçların payı yüzde 34 oldu. Hafif ticari araç pazarında ise bu sayı yüzde 51 olarak kaydedildi.

OSD tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay otomotiv ihracatı önceki yıla oranla yüzde 14 azaldı ve sadece 77 bin 569 adet ihracat gerçekleştirildi.