Otomotiv devleri İstanbul'da buluşuyor

Etkinliğin, Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin Londra Worldwide Partnerships Ticari Direktörü Stephany May, " Dünya çapında otomotiv temsilcileri sektörümüzün nabzını tutmak için Türkiye'de olacak. Ekim ayında İstanbul'da olmayı heyecanla bekliyoruz" dedi.

"ÜST DÜZEY KATILIM BEKLENİYOR"



Etkinliğe dev otomobil markaları, Bakanlıklardan, Kamu kuruluşları ve sektör dernekelrinden de katılımcıların katılması bekleniyor. Etkinliğe uluslararası katılımcı kısmında ise 40 ülkeden temsilcilerin dahil olduğu 550'in üzerinde katılımcı yer alacak.

"14 OTOMOBİL İSTANBUL'DA"

Konferansın en önemli detaylarından bir tanesi de bu yıl ilk kez Türkiye’deki 14 otomotiv üreticisi firmanın tamamının etkinliğe çeşitli aşamalarında katılacak olması. Ford Otosan, Toyota, BMC, Otokar, Isuzu, Renault, Karsan, Tofaş, Honda, Hyundai, Daimler, MAN, Temsa, Hattat gibi otomotiv devleri etkinliğe katılım sağlayacak. Ayrıca Turk Traktor, Assan Hanil, Bosch, Continental, Aisin, Adient, Hyundai Mobis, Delphi, Valeo, Basf, Autoliv, Cevheri Standart Profil, Hema gibi sektörün önde gelen markaların da konferanslara konuşması olarak katılması bekleniyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BAŞLICA KONULAR ARASINDA"

Konferans kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri, elektrifikasyon, akıllı hareketlilik sistemleri (mobilite), sürücüsüz araç teknolojileri (autonomous cars) gibi gelecekte gerçekleşecek olan teknolojilerin yanı sıra elektrikli araçlar da başlıca konular arasında.

"EN ÖNEMLİ PAZAR İRAN"

En yoğun ilginin de son dönemde ambargoların kalkmasıyla iyice hareketlenen İran otomotiv piyasası olacak. İran ambargolardan sonra önemli pazara dönüşmesiyle, İran otomotiv sektörü pek çok karar verici niteliğinde olan konferans için kayıtlarını daha şimdiden yaptırdı.



"SEKTÖRÜN GELECEĞİ BELİRLENECEK"

Konferans kapsamında Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İran ve Türkiye'den 50'nin üzerinde uluslararası konuşmacı, trendlerin Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyeceği, son yıllarda büyük bir öneme sahip olan Endüstri 4.0 kavramı, robotlaşma ile beraber dijitalleşmede Türkiye'nin konumu ve sektörü etkileri gibi otomotiv piyasasının geleceğine yön verecek konular üzerine konuşmalar gerçekleştirecek.



"GİRİŞİMCİLERE ÖZEL PLATFORM"

Dünya Otomotiv Konferansı kapsamında dünya devi katılımcıların yanı sıra girişimciler de unutulmayacak. Konferans süresince kendilerini ve projelerini tanıtabilmeleri için özel bir platform da hazırlandı. Böylelikle Otomotiv sektörünün geleceğinde önemli rol oynayacak girişimciler ve öğrenciler ile sektör arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi planlanıyor.