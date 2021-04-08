Otomobil Markaları Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı! 70 Bin Lira İndirim 100 Bin Lira Destek Sıfır Faiz Fırsatı

Dolar kurundaki yükselmeler de ülkemize giren otomobil fiyatlarının artmasına neden olmakta. Fakat Covid-19 nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, baharın gelişi ile araç almak isteyenler derken piyasa yavaş yavaş da olsa tekrar canlanmaya başladı. Araçlara yöneldikçe vatandaşlar yeni kampanyalar da geliyor. Araba almak isteyenler için nisan ayının gelişi ile birlikte müjde kampanyalar var! Sıfır faiz olanağı bile sunulan kampanyalara dair detaylar haberimizde.

NİSAN AYI FIRSATLARI BAŞLADI

İkinci el araçlarda fiyatların yükselmesiyle daha çok vatandaş sıfır ele döner oldu. Sıfır el otomobil fırsatları araştırılırken de markalardan birbirinden fırsatlı kampanyalar geldi. Nisan ayında onlarca marka yeni kampanyasını duyurdu. Aralarında 70 bin liraya fiyatları çeken de var faizsiz kredi imkânı sunan da var! İşte sıfır araçların 2021 nisan ayında kaçırılmayacak fırsatları;

Araba almak isteyen vatandaşlarımızın yüzleri bu ay gülecek. Mart ayında Türkiye genelinde sadece 100 bin adet araç satımı meydana geldi. Fakat nisan ayında hem uzmanlar hem de galericiler bu sayının katlanmasını bekliyor. Kurlarda yükseliş ise vatandaşları korkutuyordu. Fakat kur yükselişine karşın firmalar da kendi önlemlerini aldı ve farklı fırsatlar sundu. Bu ay ise en az 80 binin üzerinde araç alım satımının gerçekleşmesi bekleniyor.

ARAÇ ALMAK İSTEYENLERE 100 BİN DESTEĞİ GELİYOR

Otomobil devlerinden biri olan Kia, nisan ayına özel bir kampanya duyurdu. Marka özel üretim olan Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin liraya kadar kredi desteği sunuyor. Bu avantajlı krediyi ise 12 ay vade ve aylık sadece %0,99 faiz oranıyla sunuyor.

Marka aynı zamanda diğer modelleri olan Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ınCool paket benzinli motor seçeneğinde de 50 bin liraya kredi desteği sunuyor. 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz oranı koşulları bu kampanyada da geçerli.

Fakat markanın en önemli fırsatı Bongo modelinde. Hafif ticari modeli, Kia 50 bin kiraya faizsiz ve 12 ay taksit avantajıyla sunmakta.

SIFIR FAİZ DESTEĞİ GELDİ

Japon markada nisan ayında fırsatları sunan devlerden biri oldu. Dev marka nisan ayında SpaceStar ve Eclipse Cross otomobilleri için 80 bin lira kedileri sıfır faiz desteğiyle sunuyor. Marka aynı zamanda 12 ay taksit imkânı da sağlıyor.

Marka aynı zamanda Mitsubishi SUV Outlander ve pick-up L200 modelleri içinde 100 bin lira kredi ve 12 ay taksit fırsatını vermekte. Fakat bu sefer aylık %0,99 faiz oranı da kampanyaya ekleniyor.

OPEL UYGUN ORANLARLA KREDİ SUNUYOR

Ülkemizde sık sık tercih edilen markalardan biri olan OPEL nisan ayında vatandaşlara cazip kredi fırsatı veriyor. Nisan ayında marka fiyatlarınıCorsamodelinde 172,900 liraya kadar indirdi. Aynı zamanda tüm Corsa modellerinde 100 bin lira finansman desteği 12 ay taksit ve %0,99 faiz oranıyla sunuluyor.

Dev markanın yeni çıkan modeli Crossland ise 219 binden başlıyor. Vatandaşlara aynı zamanda Grandland X modeli için de 150 bin kredi desteği, 12 ay ve %0,99 faiz oranı sunuluyor.

NİSAN AYINA FIRSATLARINA FAİZ DESTEĞİ DE EKLENDİ

Nisan ayına dair bir fırsat kampanyası da Peugeot tarafından yapıldı. SUV 2008 modelinde dev marka 50 bin kredi ve %0,99 faiz oranı veriyor.

Peugeot 5008 modelinde marka bir adım daha ileri giderek 200 bin liraya kadar kredi desteği saplayacağını açıkladı. Faiz oranı ise yine %0,99 olacak. Aynı faiz oranında marka D sedan Peugeot 508 için 150 bine kadar da destek sağlamakta.

HYUNDAI’DEN İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM GELDİ

Hyundai Assan nisanda özel bir indirime gitti. Yeni i20 modeli markanın 146 bin liradan başlıyor ve 100 bin lira kredi, 12 ay vade imkânı aylık %0,99 faiz oranıyla alıcı buluyor.

Fakat markanın asıl büyük hamlesi yaptığı indirimler oldu. Hyundai Kona modeline vatandaşlalar iki seçenek sunuyor. Ya 56,9 bin lira indirim ya da %0,99 faiz oranıyla kredi desteği. Böylece marka vatandaşlara araç alımlarında büyük bir kolaylık sağlamış oluyor. Marka SUV Tuscson modeli içinde yine 68,5 bin lira indirim ya da 100 bin kredi aylık %0,99 faiz oranı seçeneği sunuyor.