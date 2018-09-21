Otomasyonla yayılan istihdam riski bölgeye göre değişiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül () – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gelişen otomasyon sistemleri nedeniyle istihdamda yaşanacak sıkıntıların ülkeden ülkeye farklılık göstereceğine dikkat çekti.

“İş Yaratma ve Yerel Ekonomik Kalkınma 2018: İşin Geleceği için Hazırlık” adlı çalışmanın sonuçlarına göre otomasyonun istihdam çin yaratacağı risk 21 ülke için oldukça yüksek. Kimi bölgelerde yüzde 40’a varan istihdam riskine karşın, kimi bölgelerde risk yüzde 4.0 düzeyinde kalacak.

Daha önceki bir OECD analizine göre OECD bölgesindeki işlerin yüzde 14’ü otomasyon riskiyle karşı karşıya kalacakken, işlern yüzde 32’si de otomasyondan ciddi bir derecede etkilenecek.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, “Otomasyon gibi teknolojik yenilikler üretkenlik artışını artırabilir, yeni işler oluşturabilir ve daha iyi yaşam standartlarına katkıda bulunabilir. Ancak, iş kalitesindeki ve istihdamdaki bölgesel bölünmelerdeki herhangi bir artışa karşı korunmalıyız. Odak noktamız, tüm bölgelerdeki beceri ve firma verimliliğini arttırmak olmalıdır” dedi.

