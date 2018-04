Otobüs sektörü, İzmir'de buluştu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde HKF fuarcılık tarafından Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) işbirliğiyle İzmir'de ilk kez düzenlenen 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı açıldı.Daha önce 6 kez İstanbul'da düzenlenen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, 7. buluşma için Fuar İzmir'i seçti. Fuarın açılış törenine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Bus World International Başkanı Didier Ramoudt, TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, HKF Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çakıcı ve sektör temsilcileri katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir yatırımından sonra kentteki fuarcılık sektörünün hızlı bir biçimde büyümeye başladığını belirterek, "Şu anda ülkenin en gelişmiş ve nitelik olarak en kapsamlı fuar mekanı Fuar İzmir'dir" dedi."BUS WORLD'Ü İZMİR'DE BÜYÜTECEĞİZ"Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmirlilere yönelik "Bu kentte fuarlar, sergiler açın" sözünü de hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bugün Fuar İzmir hem ulusal hem de uluslararası birçok fuara ev sahipliği yapıyor. Yeni doğan bir fuar küçük katılımlarla başlıyor ama gün geçtikçe büyüyor. Biz kent olarak da kentli olarak da buraya ziyaretçi olarak gelen katılımcıları İzmirlilere yakışır bir biçimde karşılıyoruz. Fuarların yaşaması ve gelişmesi için, yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına büyümesi için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bu fuarı İstanbul'un ardından İzmir'de yapma kararı verdiğiniz için hem kendi adıma hem de hemşerilerim adına teşekkür ederim. İzmir bir fuar daha kazandı. Bus World Turkey fuarını da İzmir'de hep birlikte büyüteceğiz" diye konuştu."İZMİR UĞURLU GELECEK"Bus World'ün merkezinin Belçika olduğunu ifade eden Bekir Çakıcı da Fuar İzmir'de ilk kez Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İzmir bize uğurlu gelecek. Her fuarda yabancı ziyaretçi ve katılımcı sayısı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu fuar sadece bir fuar değil otobüs endüstrisindeki tüm gelişmelerin takip edildiği bir yer" dedi.TEMİZ ENERJİYLE ULAŞIMBus World International Başkanı Didier Ramoudt ise İzmir'de düzenlenen fuarda güler yüzler görmenin bir anlamının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"İzmir bizim için dünyaya açılan bir pencere. Burada iyi bir fuar var. Fuar İzmir büyülü bir alan, Bus World'e yakışır bir mekan. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu fuarı gelecek yıllarda da Fuar İzmir'de düzenleyeceğiz. Bus World'de sadece otobüs fuarı yok. Burada uluslararası bir his var. Bu fuarda tüm ülkeyi ilgilendiren şeylerden bahsediyoruz: Güvenli, rahat seyahat ve temiz enerjiyle ulaşım."TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ DÜNYADA KONUŞULUYORTOF Başkanı Mustafa Yıldırım ise Türkiye'de fuarcılık sektörüne Fuar İzmir gibi bir değeri kazandırdığı için Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti. Otomotiv sektörünün dünyaya açılmasındaki en önemli etkinin Bus World olduğunu da belirten Yıldırım, "Otomotiv sektörü, ihracatın yüzde 16'sını karşılıyor. Bus World 12 sene önce ilk yapıldığında yüzde 4-5 gibi bir oranda Türk firması vardı. Ancak şu an yüzde 40 Türk firması var. Türk otomotiv sektörü dünyada konuşulan bir konumda" dedi.21 NİSAN'A KADAR AÇIK19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nda otobüs, midibüs, minibüs, yedek parça, aksesuar ve ekipman, akaryakıt ürünleri, bilgi teknolojileri sağlayan yazılımlar sergilenecek. Profesyonellerin ve üreticilerin buluşup son gelişmeleri takip edebileceği önemli ticari bir platform olan fuarı bu yıl özel alım heyeti de ziyaret edecek. Heyette Fas, Cezayir, Tunus, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Mısır ve Arap Yarımadası'ndan gelecek önemli firma temsilcileri yer alıyor. Fuarı, 33 ülkeden 22 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.İLK KEZ İZMİR'DEBus World Fuarı bu yıla kadar İstanbul'da 6 defa düzenlendi. Gün geçtikçe, yeni ve daha donanımlı büyük bir alana ihtiyacı olan Busworld Turkey Fuarı, İstanbul'da bulunan fuar alanlarının alt yapı ve kapasitelerinin sınırlı olması sebebiyle bu yıl ilk kez İzmir'de düzenleniyor.

