Oslo Bors Nasdaq’ın 700 milyon dolarlık teklifini kabul etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasası Euronext’in 625 milyon euroluk satın alma teklifini reddeden Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors yönetim kurulu, ABD hisse senedi piyasalarından Nasdaq’ın hisse başına 17.9 dolarlık teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Oslo Bors’tan yapılan açıklamada, toplamda 770 milyon dolarlık anlaşmanın, Oslo Bors ve Norveç Merkez Menkul Kıymetler Mevduatları (VPS) için stratejik olarak en iyi çözüm olduğu belirtildi.

Resmi teklifin, 4 Şubat’ta yapılması beklenirken, Nasdaq’ın yüzde 90’ın üzerinde hissedarı satın alma konusunda ikna etmesinin yıl sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Oslo Borsası Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Bente Landsnes, "Müşterilerimiz öncelikle İskandinav bölgesi ve İskandinav teslimat modelleri arasında uyumlaştırılmış hizmetleri tercih eden İskandinav finansal gruplarından oluşuyor. Norveç ve İskandinav pazarlarını daha da geliştirmek için Oslo Bors'un Nasdaq ile birleşmesinin doğal bir adım olduğunu görüyoruz" dedi.